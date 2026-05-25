Ultimo e la polemica su Romantica, i fan di Emma Marrone parlano di somiglianze con L'amore non mi basta

Ultimo finisce al centro delle critiche dopo l’uscita di Romantica. Sui social alcuni fan di Emma Marrone parlano di somiglianze con L’amore non mi basta, mentre i sostenitori del cantautore romano respingono le accuse.

A poche settimane dal grande concerto previsto il 4 luglio a Tor Vergata, dove sono attese circa 250mila persone, Ultimo si ritrova coinvolto in una discussione esplosa sui social dopo l’uscita del nuovo singolo Romantica. Il brano anticipa l’album Il giorno che aspettavo, in arrivo il 19 giugno, ed è stato pubblicato il 22 maggio senza particolare preavviso.

La canzone ha rapidamente conquistato le piattaforme streaming, ma su X e TikTok diversi utenti hanno iniziato a segnalare presunte somiglianze con L’amore non mi basta, uno dei pezzi più noti di Emma Marrone. A dare forza alla polemica sono stati soprattutto i fan della cantante salentina, convinti che alcune parti melodiche ricordino il brano pubblicato da Emma negli anni scorsi.

Tra i messaggi comparsi online c’è chi sostiene che Romantica ricordi anche Altrove, mentre altri hanno ironizzato scrivendo di aver pensato inizialmente a una cover. Alcuni utenti hanno citato in particolare il passaggio del testo che parla della “strada”, della “quadra” e dei “silenzi”, considerato troppo vicino alle atmosfere del repertorio di Emma.

Nel giro di poche ore la discussione è diventata virale e i sostenitori di Niccolò Moriconi hanno reagito difendendo il cantante romano. Su X molti fan hanno definito esagerate le accuse di plagio, invitando chi non apprezza l’artista a evitare attacchi gratuiti. Altri hanno parlato di semplici somiglianze musicali, frequenti nella musica pop contemporanea.

La polemica arriva mentre cresce l’attesa per il live di Tor Vergata, evento che segnerà uno dei concerti più imponenti dell’estate italiana. I biglietti sono andati esauriti in appena tre ore, confermando il forte seguito del cantautore romano.