Emma Marrone di nuovo in vetta su Spotify con L'amore non mi basta grazie al calcio e ai social

Una canzone pubblicata oltre dieci anni fa torna improvvisamente al centro dell’attenzione e conquista il primo posto nella Top 50 di Spotify. “L’amore non mi basta” di Emma Marrone registra un’ascesa inattesa, alimentata da un fenomeno che intreccia musica, calcio e piattaforme social.

Negli ultimi mesi il brano è diventato la colonna sonora di centinaia di video condivisi su Instagram, TikTok e X. Creator e tifosi hanno scelto questa traccia per accompagnare montaggi dedicati ai ricordi calcistici più amati, trasformando la nostalgia sportiva in un potente amplificatore virale.

I reel spaziano tra epoche e colori diversi: c’è chi ripercorre le stagioni vincenti della Juventus guidata da Massimiliano Allegri, chi celebra il Milan dello scudetto 2022 con Stefano Pioli in panchina e chi rievoca l’Inter del Triplete del 2010 firmato José Mourinho. Non mancano omaggi alla Roma delle sue bandiere storiche, da Francesco Totti a Daniele De Rossi.

Questo flusso continuo di contenuti ha riportato il brano nelle playlist di milioni di utenti, spingendolo in classifica senza una nuova promozione ufficiale. Un successo cresciuto in modo progressivo, mese dopo mese, fino a raggiungere la vetta degli ascolti digitali.

Emma Marrone ha commentato il ritorno del suo brano attraverso una storia su Instagram, ringraziando il pubblico per l’affetto e sottolineando come alcune canzoni, quando entrano nell’immaginario collettivo, siano destinate a riemergere nel tempo e a restare vive.