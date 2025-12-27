L'amore non mi basta di Emma Marrone conquista le classifiche: Daniele Magro parla di un miracolo di Natale

Daniele Magro, autore di L'amore non mi basta interpretata da #EmmaMarrone, commenta il successo inatteso del brano, tornato in auge dopo oltre dieci anni grazie ai social. Un esempio di come la musica possa sorprendere nel tempo.

«È una storia incredibile, il mio personale miracolo di Natale». Daniele Magro, autore di parole e musica di L'amore non mi basta, osserva con stupore il ritorno travolgente del brano inciso da Emma Marrone nel 2013 per l’album Schiena. A distanza di oltre dieci anni, la canzone è tornata al centro dell’attenzione grazie ai social, diventando uno dei brani italiani più ascoltati del momento.

La spinta decisiva è arrivata da TikTok, dove il pezzo è stato associato a video celebrativi dedicati a campioni dello sport, in particolare del calcio. Condivisioni, repost da parte di atleti e profili ufficiali delle squadre hanno amplificato il fenomeno, portando la canzone ai vertici delle piattaforme di streaming e al secondo posto nella classifica Fimi-Gfk dei singoli, subito dopo l’intramontabile classico natalizio di Mariah Carey.

Secondo Magro, la forza del brano sta nella sua componente emotiva: una nostalgia intensa, un ritornello diretto e potente, capace di essere reinterpretato dal pubblico. I tifosi lo hanno adottato per raccontare l’amore viscerale verso giocatori, allenatori e squadre, prima che il trend si estendesse a contenuti di ogni genere. «Si è creata una combinazione perfetta, anche se io di calcio non so nulla», racconta sorridendo.

Il legame dell’autore con questa canzone è profondo. Scritta nel 2012, quando aveva appena 22 anni, nasce in un periodo di incertezze personali, diviso tra università e passione per la musica. Il testo parla della fine di una relazione ma anche del bisogno di trasformare il dolore in scrittura. L’incontro con Emma fu decisivo: l’artista scelse il brano tra quelli proposti per Schiena, segnando per Magro il primo vero successo come autore.

Negli anni successivi, la sua firma è comparsa su canzoni interpretate da numerosi artisti italiani, da Marco Mengoni ad Alessandra Amoroso, passando per Raffaella Carrà, Noemi, Fiorella Mannoia e Giusy Ferreri. Un percorso costruito con costanza, che oggi trova una nuova consacrazione inattesa.

In queste settimane Magro ed Emma si sono risentiti. Quando il brano ha iniziato a risalire rapidamente le classifiche, lui le ha scritto scherzando sulle “vertigini” condivise: lei per una labirintite, lui per problemi cervicali. Un modo ironico per commentare un successo che gira la testa.

Non è la prima volta che una sua canzone trova nuova vita a distanza di anni. Era già accaduto con Abban-dono, scritto nel 2009 e inciso solo nel 2023 da Mina per l’album Dilettevoli Eccedenze vol. 2. «Sono un diesel della musica», ama ripetere.

Il ritorno in classifica di L'amore non mi basta, già disco di platino nel 2013, arriva ora come un segnale incoraggiante per un progetto personale a cui Magro sta lavorando: un album di inediti previsto per la primavera 2026, con diversi duetti, a partire proprio da Emma.