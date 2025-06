Sinner-Rublev al Roland Garros: orario, precedenti e diretta TV del match serale

Oggi, Jannik Sinner affronta Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros, in un match che promette emozioni sul centrale Philippe Chatrier. Scopri orario, precedenti e dove seguire la diretta TV di questo attesissimo incontro tra due grandi del tennis. Non perdere l'occasione di vivere ogni istante di questa sfida!

Jannik Sinner torna protagonista al Roland Garros per gli ottavi di finale, dove oggi, lunedì 2 giugno, sfiderà Andrey Rublev in un match attesissimo sul centrale Philippe Chatrier.

Il numero 1 del mondo ha impressionato nel turno precedente, superando Jiri Lehecka con un netto 6-0 6-1 6-2 in appena un’ora e mezza. Il russo, invece, ha raggiunto gli ottavi grazie al ritiro del francese Arthur Fils, che non è sceso in campo.

Il match tra Sinner e Rublev è in programma in sessione serale, con inizio previsto non prima delle 20:15. Sarà il decimo confronto diretto tra i due: nei nove precedenti, l’azzurro è in vantaggio per 6-3. Curiosamente, i due si erano già affrontati agli ottavi dello Slam parigino nel 2022, quando Sinner fu costretto al ritiro, lasciando il passaggio del turno a Rublev.

Tutta l’azione del Roland Garros 2025, incluso il match tra Sinner e Rublev, sarà trasmessa in diretta TV sui canali Eurosport, accessibili tramite abbonamento Sky. La visione in streaming sarà disponibile anche su Sky Go, NOW, DAZN, Timvision e Discovery+.