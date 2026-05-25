Palermo, sparatoria nella movida dopo una rissa: ferita alla testa una ragazza di 22 anni

Una ragazza di 22 anni è stata ferita alla testa durante una sparatoria scoppiata dopo una rissa nella zona della movida di Palermo. Il colpo l’ha raggiunta di striscio mentre si trovava tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella.

Momenti di tensione nella notte a Palermo, dove una giovane di 22 anni è rimasta ferita durante una violenta rissa degenerata in una sparatoria. L’episodio è avvenuto dopo le 3 nelle strade della movida comprese tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella, frequentate ogni fine settimana da centinaia di persone.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, nel corso dello scontro sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Uno dei proiettili ha colpito di striscio alla testa la ragazza, soccorsa poco dopo e trasportata all’ospedale Villa Sofia. I medici l’hanno trattenuta in osservazione, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Dopo l’allarme, nella zona sono intervenute diverse pattuglie di carabinieri e polizia. L’area è stata transennata per consentire i rilievi da parte dei militari della compagnia Piazza Verdi e del nucleo investigativo del comando provinciale.

Gli investigatori stanno ascoltando alcuni testimoni presenti al momento della rissa per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, che potrebbero aver ripreso le fasi della sparatoria e dei momenti precedenti.