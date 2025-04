Milano, giovane di 22 anni accoltellata alla testa nella sua abitazione a Cinisello Balsamo

Una ragazza di 22 anni, originaria dello Sri Lanka, è stata trovata ieri sera nel suo appartamento di via Libertà a Cinisello Balsamo, provincia di Milano, con un coltello da cucina conficcato nella testa. La giovane è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza; le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

È stata la sorella maggiore a scoprire la vittima distesa in cucina intorno alle 18:30, al rientro nell'abitazione condivisa con la madre. Le sue grida hanno attirato l'attenzione dei vicini, che hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo e i soccorritori del 118. L'arma, un coltello da cucina con una lama di 18 centimetri, era penetrata superficialmente nella nuca della giovane ed è stata rimossa dai sanitari.

In ospedale, la 22enne ha riferito agli agenti, scrivendo su un foglio, di essere stata aggredita da uno sconosciuto entrato nell'appartamento. Secondo il suo racconto, l'uomo avrebbe lanciato il suo telefono a terra mentre lei stava cucinando; nel momento in cui si è chinata per raccoglierlo, è stata colpita alla testa. Non sono stati rilevati segni di effrazione nell'abitazione.

Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per identificare l'aggressore e chiarire la dinamica dell'incidente. Al momento, non si esclude alcuna pista, inclusa quella legata alla vita privata della vittima.

