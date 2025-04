Palermo, sparatoria dopo rissa nella notte a Monreale: due giovani uccisi e tre feriti

Palermo, sparatoria dopo rissa nella notte a Monreale: due giovani uccisi e tre feriti

Due morti e tre feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, in provincia di Palermo. L'episodio si è verificato in strada, vicino al Duomo, dopo una lite scoppiata per futili motivi. Il diverbio è rapidamente degenerato in una rissa, culminata quando uno dei presenti ha estratto una pistola e aperto il fuoco. Le vittime sono due ragazzi di 24 e 26 anni, mentre i feriti hanno 16, 26 e 33 anni; uno di loro è in condizioni gravi. Sulle dinamiche dell'accaduto indagano i carabinieri.

