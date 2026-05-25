Zimella, ragazzo di 16 anni muore nel torrente Guà dopo la caduta vicino al vecchio mulino

Un ragazzo di 16 anni è morto nel torrente Guà a Zimella dopo essere scomparso in acqua nel tardo pomeriggio. Gli amici presenti sul posto hanno dato l’allarme ai passanti e si sono poi allontanati per la paura.

La tragedia si è consumata domenica 24 maggio a Zimella, nel Veronese, dove un sedicenne residente nella Bassa e di origini nordafricane ha perso la vita nelle acque del torrente Guà. Il giovane si trovava con alcuni amici lungo l’argine, a poca distanza dal centro del paese, quando è finito in acqua senza più riuscire a riemergere.

I primi a intervenire sono stati alcuni passanti richiamati dalle urla provenienti dalla zona del sagrato della chiesa di San Floriano. Saliti sul terrapieno, hanno trovato quattro adolescenti in evidente stato di agitazione. I ragazzi hanno raccontato che il loro amico era caduto nel torrente, poi si sono allontanati a piedi spaventati dall’arrivo dei soccorsi.

La macchina dei soccorsi si è attivata nel giro di pochi minuti con i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Legnago. Sulla riva del Guà sono stati trovati le ciabatte e la bicicletta del sedicenne, elementi che hanno permesso di restringere subito l’area delle ricerche.

I militari hanno rintracciato e identificato i quattro amici del ragazzo mentre il padre della vittima, secondo quanto emerso, non riusciva più a contattarlo dal primo pomeriggio. Le operazioni sono proseguite fino a tarda sera con il supporto dei sommozzatori arrivati da Venezia e delle unità cinofile.

Per facilitare il recupero del corpo è stato necessario anche ridurre il flusso dell’acqua attraverso l’intervento del Consorzio di bonifica. I soccorritori hanno lavorato in condizioni difficili a causa dei fondali profondi e dell’acqua torbida del torrente. Il corpo del giovane è stato recuperato intorno alle 22.30 nella zona del vecchio mulino.

La notizia della morte del sedicenne ha portato all’immediata sospensione della sagra di San Floriano, in corso nelle vicinanze. Sul posto è arrivato anche il sindaco Gionata Manega. I carabinieri stanno ora ricostruendo gli ultimi momenti del ragazzo per chiarire se sia scivolato accidentalmente nell’acqua oppure se abbia tentato di fare il bagno nel torrente.