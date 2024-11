Tragedia a Perugia: bambino di 10 anni muore dopo caduta dal balcone

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Perugia: un bambino di 10 anni è deceduto all'ospedale Santa Maria della Misericordia dopo essere precipitato dal balcone della casa dei nonni, situata al terzo piano di una palazzina nella frazione di Castel del Piano.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 4 novembre 2024. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si sarebbe sporto dal terrazzo, forse per osservare qualcosa o qualcuno sottostante, perdendo l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Al momento della caduta, in casa erano presenti i nonni, che non hanno potuto evitare la tragedia.

I vicini, allarmati dall'accaduto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, trasportando il bambino in condizioni critiche all'ospedale di Perugia. Nonostante gli sforzi dei medici, il piccolo è deceduto durante la notte.

Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento, non emergono elementi che facciano pensare a cause diverse da una caduta accidentale.