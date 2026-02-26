Operaio di 27 anni muore dopo caduta nel cantiere Fincantieri di Monfalcone

Tommaso Andreuzza muore dopo una caduta di 20 metri nel cantiere Fincantieri di Monfalcone mentre lavorava sul tetto di un capannone danneggiato dalla grandine. Il 27enne di Trieste stava eseguendo interventi di manutenzione.

Un volo di circa venti metri non gli ha lasciato scampo. Tommaso Andreuzza, 27 anni, residente a Trieste, è morto in seguito a un incidente avvenuto all’interno del cantiere navale Fincantieri di Monfalcone, in provincia di Gorizia.

Il giovane stava lavorando sulla copertura di un capannone quando è precipitato nel vuoto. L’intervento dei soccorsi non è bastato: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Secondo le prime informazioni, Andreuzza era impegnato in operazioni di manutenzione sul tetto della struttura, interventi resi necessari dai danni causati da una violenta grandinata nei mesi autunnali. L’incidente si è verificato nell’area della linea pannelli, vicino alla Salderia B.

Il 27enne lavorava per una ditta specializzata in interventi in quota, la Inquota, che si occupa tra l’altro di lavori su facciate, potature e installazione di sistemi di sicurezza come le linee vita.

Chi lo conosceva lo descrive come un lavoratore giovane ma già esperto nel suo mestiere, abituato a operare in condizioni complesse e in altezza.