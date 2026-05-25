Bimbo di tre anni travolto da un trattore a Nurri, alla guida del mezzo agricolo c'era il padre

Cagliari, un bambino di tre anni è morto dopo essere stato investito da un trattore guidato dal padre a Nurri. L’uomo non si sarebbe accorto della presenza del piccolo durante una manovra nei campi.

Un bambino di tre anni ha perso la vita nelle campagne di Nurri, nel territorio della Città metropolitana di Cagliari, dopo essere stato investito da un trattore condotto dal padre. L’incidente è avvenuto in una zona agricola del paese del Sarcidano, dove la famiglia si trovava al momento della tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, il padre del piccolo era alla guida del mezzo agricolo quando, durante una manovra, avrebbe accidentalmente travolto il figlio senza accorgersi della sua presenza. L’impatto si è rivelato fatale e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza anche alla madre del bambino, incinta del secondo figlio, colta da un malore subito dopo l’accaduto. La donna è stata soccorsa dal personale medico arrivato insieme ai carabinieri.

I militari stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e ricostruire le fasi che hanno preceduto la morte del bambino.