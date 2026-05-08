Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto a Sedico, alla guida c'era il padre

Un bambino di 6 anni è morto a Sedico dopo essere stato investito da un muletto guidato dal padre nel piazzale dell’azienda di famiglia. I soccorsi sono arrivati anche con l’elicottero, ma il piccolo è deceduto sul posto.

Tragedia nel pomeriggio di venerdì nella zona industriale di Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di sei anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un muletto condotto dal padre.

L’incidente è avvenuto all’interno del piazzale dell’azienda di famiglia. Dopo l’impatto è stato lanciato immediatamente l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l’elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco.

I sanitari hanno tentato ogni manovra possibile, ma le condizioni del piccolo erano gravissime. Il medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso e informare il magistrato di turno.

Gli accertamenti sulla dinamica sono stati affidati alla Polizia e ai tecnici dello Spisal, che dovranno chiarire come sia avvenuto il drammatico incidente nel piazzale dell’azienda. Il muletto coinvolto sarà sequestrato per consentire le verifiche tecniche disposte dagli investigatori.