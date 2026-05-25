Il piccolo Lorenzo muore a 3 anni travolto dal trattore del padre, choc nelle campagne di Nurri

A soli tre anni Lorenzo è morto a Nurri dopo essere stato investito dal trattore guidato dal padre durante una manovra in retromarcia. Il bambino si trovava nel terreno agricolo di famiglia quando è avvenuto l’incidente.

Una tragedia ha sconvolto domenica 24 maggio la comunità di Nurri, nel sud della Sardegna. Lorenzo Spano, bambino di tre anni e mezzo, ha perso la vita dopo essere stato investito dal trattore condotto dal padre all’interno di un terreno agricolo della famiglia.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, nelle campagne del paese del Cagliaritano. Secondo quanto emerso dai primi rilievi dei carabinieri della Compagnia di Isili, il padre del piccolo stava effettuando una manovra in retromarcia con il mezzo agricolo senza accorgersi della presenza del figlio alle sue spalle.

Il bambino si trovava all’aperto, probabilmente mentre giocava vicino all’area di lavoro. L’impatto con il trattore è stato violentissimo e Lorenzo ha riportato ferite gravissime. I soccorritori del 118, arrivati rapidamente sul posto insieme al personale medico, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

Il decesso del piccolo è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente, senza che fosse possibile il trasferimento in ospedale. I militari hanno proseguito fino a tarda sera gli accertamenti tecnici per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Momenti drammatici anche per la madre del bambino, Manuela Mulargia, incinta del secondo figlio. La donna ha accusato un malore dopo aver appreso quanto accaduto ed è stata accompagnata in ospedale per ricevere assistenza.

L’intera comunità di Nurri, centro di circa duemila abitanti a una settantina di chilometri da Cagliari, si è stretta attorno alla famiglia Spano. La notizia della morte del piccolo Lorenzo ha lasciato il paese sotto choc.