Australian Open: Berrettini e Paolini brillano, Musetti trionfa nel derby con Arnaldi

Martedì intenso per il tennis italiano agli Australian Open, con risultati di rilievo per gli azzurri. Matteo Berrettini ha aperto la giornata con una convincente vittoria su Cameron Norrie, superato in quattro set con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-4, 6-1, 6-3. Successo importante per il romano, sostenuto dal tifo appassionato del pubblico.

Lorenzo Musetti si è aggiudicato il derby contro Matteo Arnaldi in una maratona di oltre 4 ore, conclusasi 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-3. Anche Lorenzo Sonego ha regalato emozioni, eliminando Stan Wawrinka con un combattuto 6-4, 5-7, 7-5, 7-5 in poco più di 3 ore di gioco. Avanza anche Jasmine Paolini, che ha sconfitto la cinese Wei, numero 117 del ranking, con un netto 6-0, 6-4 in un'ora e 15 minuti.

Giornata amara invece per Luca Nardi, uscito sconfitto dopo un match estenuante contro il canadese Gabriel Diallo. Dopo oltre 4 ore di gioco, Nardi ha ceduto al quinto set con il punteggio di 6-7 (1), 7-6 (3), 5-7, 6-1, 6-2.

In campo ora Flavio Cobolli, con l’obiettivo di proseguire l'ottimo momento del tennis italiano nel torneo di Melbourne.

