Iran e Usa trattano sull'accordo nucleare, Trump frena mentre Rubio parla di svolta vicina

Donald Trump rallenta sull’intesa con l’Iran mentre Marco Rubio parla di una possibile svolta già nelle prossime ore. Sul tavolo restano il destino dell’uranio arricchito e la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Gli Stati Uniti e l’Iran continuano a trattare per arrivare a un’intesa che possa fermare l’escalation tra i due Paesi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo potrebbe essere raggiunto già nelle prossime ore, pur invitando alla cautela sui tempi della trattativa.

Parlando ai giornalisti durante la partenza da Nuova Delhi, Rubio ha spiegato che Washington considera solida la proposta attualmente sul tavolo, soprattutto per quanto riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz, passaggio strategico da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale.

Secondo Rubio, Teheran sarebbe pronta ad affrontare un confronto concreto sul programma nucleare. Allo stesso tempo, il capo della diplomazia americana ha precisato che un’intesa definitiva richiede negoziati approfonditi e non può essere chiusa in pochi giorni.

Le dichiarazioni del segretario di Stato arrivano dopo il cambio di tono del presidente americano Donald Trump, che nelle ultime ore ha raffreddato le aspettative su una firma imminente. Il presidente ha infatti spiegato di aver chiesto ai negoziatori di non accelerare i tempi, sostenendo che Washington non intende accettare compromessi svantaggiosi.

La bozza discussa tra le parti sarebbe un memorandum preliminare destinato a fissare i punti principali dell’accordo. Tra gli elementi centrali figurano la riapertura delle rotte marittime nel Golfo Persico e il futuro delle scorte iraniane di uranio arricchito al 60%.

Secondo fonti americane citate dai media statunitensi, resta ancora aperta la questione dello smaltimento del materiale nucleare. Trump continua a sostenere che gli Stati Uniti dovranno ottenere il controllo dell’uranio iraniano, definito dalla Casa Bianca “polvere nucleare”, ribadendo che l’obiettivo resta impedire a Teheran di sviluppare armi atomiche.

Dall’Iran non sono arrivati dettagli ufficiali sui contenuti delle discussioni. Tuttavia, funzionari iraniani avrebbero indicato una finestra compresa tra 30 e 60 giorni per definire gli aspetti più delicati del programma nucleare e completare i negoziati.

La possibile intesa prevedrebbe anche un allentamento progressivo del blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La revoca delle restrizioni, secondo le indiscrezioni circolate a Washington, sarebbe collegata al rispetto degli impegni presi da Teheran durante le varie fasi dell’accordo.

Al momento mancano ancora i dettagli operativi sulla gestione dello Stretto di Hormuz e sui meccanismi di verifica del programma nucleare iraniano. Le trattative proseguono, ma la firma definitiva appare ancora legata a diversi nodi politici e tecnici.