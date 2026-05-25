Iran-Usa, Trump frena sull'accordo nucleare e mantiene il blocco fino alla firma

Trump rallenta sull’intesa con l’Iran e chiede più tempo per chiudere il negoziato sul nucleare. Restano aperti i nodi sull’uranio arricchito e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, mentre Teheran smentisce alcune indiscrezioni.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran proseguono, ma l’annuncio di un accordo definitivo sul nucleare resta lontano. Dopo giorni in cui la Casa Bianca aveva lasciato intendere una possibile svolta imminente, Donald Trump ha abbassato i toni spiegando che Washington non intende accelerare la chiusura dell’intesa.

Il presidente americano ha dichiarato che le trattative stanno andando avanti in modo “ordinato e costruttivo”, ma ha precisato di aver chiesto ai propri emissari di non avere fretta. Secondo Trump, il tempo gioca a favore degli Stati Uniti e ogni dettaglio dovrà essere definito senza errori.

La questione centrale resta il programma nucleare iraniano. Washington continua a chiedere garanzie totali sul fatto che Teheran non possa sviluppare armi atomiche. Trump ha ribadito che l’Iran “non avrà mai armi nucleari” e punta a ottenere il controllo dei circa 440 chili di uranio arricchito al 60% prodotti dalla Repubblica islamica.

Sulla stessa linea anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha spiegato come un eventuale accordo dovrà prevedere lo smantellamento degli impianti iraniani per l’arricchimento dell’uranio e la rimozione del materiale nucleare dal territorio del Paese.

Da Teheran, invece, il presidente Masoud Pezeshkian ha cercato di rassicurare la comunità internazionale sostenendo che l’Iran non starebbe cercando di dotarsi di armamenti nucleari. Nonostante questo, le distanze tra le parti restano evidenti su diversi punti del negoziato.

Secondo indiscrezioni pubblicate dal New York Times, una possibile bozza di accordo prevederebbe il trasferimento all’estero delle scorte iraniane di materiale arricchito oppure la limitazione dell’arricchimento oltre il 3,6% per dieci anni. La notizia è stata però smentita dall’agenzia iraniana Tasnim, che ha definito false le ricostruzioni circolate nelle ultime ore.

Nel confronto resta aperto anche il tema dello Stretto di Hormuz. Trump ha chiarito che il blocco navale rimarrà in vigore fino alla firma e alla certificazione di un’intesa definitiva. L’obiettivo dichiarato dagli Stati Uniti è riaprire il passaggio marittimo solo dopo aver ottenuto garanzie precise sul nucleare iraniano.

Un funzionario dell’amministrazione americana, citato da Axios senza essere nominato, ha spiegato che molti dettagli devono ancora essere definiti e che il sistema decisionale iraniano starebbe rallentando il percorso verso l’accordo. Secondo la stessa fonte, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei avrebbe già approvato le linee generali dell’intesa, ma manca ancora la traduzione concreta in un testo definitivo.

Anche il segretario di Stato Marco Rubio ha invitato alla prudenza. Rubio ha ribadito che lo Stretto di Hormuz dovrà essere riaperto rapidamente, ma solo dopo l’avvio di negoziati approfonditi sull’uranio arricchito e sugli impegni iraniani contro la proliferazione nucleare.