Juventus fuori dalla Champions, Spalletti chiede rinforzi e giocatori di personalità

Spalletti mastica amaro dopo il derby con il Torino, chiuso sul pari che ha lasciato la Juventus fuori dalla Champions League. Il tecnico chiede rinforzi con personalità dopo un campionato terminato al sesto posto.

La Juventus chiude la stagione al sesto posto e nella prossima annata disputerà l’Europa League. Il pareggio nel derby della Mole contro il Torino ha spento definitivamente le speranze bianconere di conquistare un posto in Champions League, traguardo invece raggiunto da Roma e Como.

Al termine della gara Luciano Spalletti ha parlato con amarezza della situazione della squadra, spiegando che il club dovrà intervenire sul mercato per colmare le lacune emerse durante il campionato. L’allenatore ha ribadito la necessità di costruire una Juventus capace di affrontare qualsiasi avversario senza timori.

Il tecnico ha comunque difeso il lavoro svolto nei mesi trascorsi sulla panchina bianconera, sottolineando l’impegno mostrato dal gruppo negli ultimi sette mesi. Secondo Spalletti, però, la squadra avrebbe dovuto gestire meglio il derby dopo essere passata in controllo della partita.

Nel commentare il match, l’allenatore ha puntato l’attenzione soprattutto sull’aspetto mentale. A suo giudizio, gare di questo tipo mettono in luce il carattere dei giocatori e la capacità di restare lucidi nei momenti decisivi.

Spalletti ha fatto riferimento anche al ritardo con cui è iniziata la partita, circostanza che ha compromesso la contemporaneità con gli altri campi. Durante la pausa negli spogliatoi, molti calciatori erano interessati ai risultati delle rivali, ma il tecnico ha precisato che questo non può condizionare l’atteggiamento della squadra al rientro in campo.

Per il futuro, la Juventus sembra orientata verso un mercato mirato a inserire elementi di maggiore esperienza e personalità. Spalletti ha confermato che il confronto con la società è già iniziato e che l’obiettivo condiviso resta quello di aumentare il livello caratteriale della rosa.