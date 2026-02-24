Inter fuori dalla Champions, il Bodo Glimt vince a San Siro
Inter eliminata dalla Champions dopo il ko con il Bodo Glimt, decisivo un errore difensivo e una ripresa in calo. A San Siro i nerazzurri perdono 1-2, pesa anche il 3-1 subito all’andata in Norvegia.
L’Inter saluta la Champions League dopo la sconfitta casalinga contro il Bodo Glimt. Il 2-1 per i norvegesi, unito al 3-1 dell’andata, chiude il percorso europeo dei nerazzurri già ai play-off.
Dopo un primo tempo senza reti, la partita si decide nella ripresa. A sbloccarla è Hauge, ex Milan, sfruttando un errore grave della difesa interista. Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato da Evjen. Il gol di Bastoni riaccende le speranze, ma non basta.
Tra i pali Sommer non commette sbavature evidenti, anche se con i piedi non sempre è preciso. Decisivo invece su un colpo di testa ravvicinato. In difesa Bisseck corre e copre senza sosta, mentre Akanji rovina una prova fin lì solida con l’errore che apre la strada al primo gol.
Bastoni è tra i più reattivi e trova anche la rete che tiene in vita la squadra. Sulle fasce Dimarco spinge con continuità, ma manca precisione negli ultimi metri. Luis Henrique alterna buone iniziative a momenti di esitazione.
A centrocampo Frattesi si muove molto ma non trova la porta, mentre Zielinski accende il gioco a tratti senza continuità. Barella appare meno brillante del solito e sbaglia diversi palloni.
In attacco Esposito lotta e prova a creare spazi, rendendosi subito pericoloso di testa. Thuram invece fatica a liberarsi della marcatura e non riesce a incidere, restando fuori dal vivo del gioco.
Dalla panchina arrivano pochi segnali. I cambi non modificano l’inerzia della gara e la squadra perde intensità con il passare dei minuti. Anche la gestione complessiva non riesce a invertire la direzione della sfida.