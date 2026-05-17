Juventus ko con la Fiorentina, Spalletti difende i giocatori dopo il crollo in classifica

Spalletti difende la Juventus dopo il ko con la Fiorentina e invita a criticare lui invece della squadra. Il 2-0 subito all’Allianz Stadium costa ai bianconeri il sorpasso della Roma e il sesto posto a una giornata dalla fine.

La Juventus perde all’Allianz Stadium contro la Fiorentina e complica la corsa alla prossima Champions League. Il 2-0 incassato davanti ai propri tifosi permette alla Roma di superare i bianconeri in classifica, facendo scivolare la squadra torinese al sesto posto quando manca una sola giornata alla conclusione del campionato.

Al termine della gara, Luciano Spalletti ha scelto di proteggere il gruppo, assumendosi le responsabilità per la prestazione negativa. L’allenatore ha invitato a puntare le critiche su di lui e non sui calciatori, respingendo le valutazioni drastiche arrivate dopo la sconfitta interna contro i viola.

“Non era la partita della vita, non siamo tutti morti”, ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale. Spalletti ha definito il risultato “bruttissimo”, ma ha anche ricordato il percorso fatto dalla squadra negli ultimi mesi, sottolineando la crescita mostrata dai suoi giocatori durante la stagione.

L’allenatore bianconero ha ammesso le difficoltà viste in campo contro la Fiorentina, parlando di una prova insufficiente sotto diversi aspetti. Allo stesso tempo ha evidenziato come, prima del vantaggio ospite, la Juventus avesse concesso poco agli avversari. “Prima di mettere in discussione i calciatori bisogna mettere in discussione me”, ha ribadito Spalletti.

Il tecnico si è soffermato anche sui numeri difensivi della squadra, facendo riferimento ai tanti gol subiti al primo tiro in porta degli avversari durante il campionato. Una statistica che continua a pesare sul rendimento della Juventus nel momento più delicato della stagione.