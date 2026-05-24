Roland Garros, Taylor Fritz eliminato all'esordio da Nishesh Basavareddy

Taylor Fritz lascia il Roland Garros al primo turno dopo il rientro dall’infortunio. A Parigi l’americano cede a Nishesh Basavareddy in quattro set.

Taylor Fritz è fuori dal Roland Garros 2026 già al primo turno. Domenica 24 maggio, sulla terra rossa di Parigi, lo statunitense ha perso contro il connazionale Nishesh Basavareddy al termine di una sfida lunga e combattuta.

Basavareddy si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-7 (5), 6-7 (5), 7-6 (11-9), 1-6. La partita è rimasta in equilibrio per tre parziali, decisi tutti al tie-break, prima del crollo di Fritz nel quarto set.

Il numero nove del ranking Atp arrivava allo Slam francese senza ritmo partita. Il suo ultimo torneo risaliva a Miami, disputato a marzo, prima di un periodo di stop legato a un infortunio.

Fritz aveva saltato l’intera preparazione sulla terra battuta, rinunciando ai tornei di Montecarlo, Madrid e agli Internazionali d’Italia di Roma. Una condizione non ideale per affrontare un esordio già insidioso a Parigi.

Per l’americano si tratta di un’altra uscita prematura al Roland Garros, dopo l’eliminazione al primo turno subita anche nell’edizione precedente. Ora l’obiettivo principale diventa Wimbledon, dove dovrà difendere la semifinale raggiunta lo scorso anno.