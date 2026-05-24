Federico Cinà sorprende al Roland Garros, il talento italiano elimina Opelka al debutto

Federico Cinà conquista il Roland Garros al debutto battendo Opelka dopo oltre tre ore di gioco. Il 19enne palermitano, cresciuto in una famiglia di tennisti, continua la sua rapida ascesa nel circuito Atp.

Federico Cinà si prende la scena al Roland Garros 2026 con una vittoria che segna il momento più importante della sua giovane carriera. Il tennista palermitano, nato nel 2007 e numero 238 del ranking Atp, ha superato al primo turno l’americano Reilly Opelka dopo una battaglia durata tre ore e 26 minuti. Il match si è chiuso con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7, 6-4.

Il successo ottenuto sulla terra rossa parigina permette all’azzurro di accedere al secondo turno dello Slam francese, dove sfiderà il vincente dell’incontro tra Stan Wawrinka e Jesper de Jong. Per Cinà si tratta dell’esordio assoluto nel tabellone principale del Roland Garros, arrivato dopo aver superato le qualificazioni.

Nato a Palermo il 30 marzo 2007, Cinà è cresciuto in una famiglia legata da sempre al tennis. Il padre Francesco è noto per aver allenato a lungo Roberta Vinci, mentre la madre Susanna Attili è stata una giocatrice professionista. Fin da bambino ha frequentato i campi da tennis, iniziando un percorso che negli ultimi anni ha avuto una crescita costante.

Prima dei risultati tra i professionisti, il siciliano si era fatto notare nel circuito giovanile grazie alla semifinale raggiunta agli Us Open Juniores e agli ottavi conquistati sia a Wimbledon sia al Roland Garros. Prestazioni che avevano attirato l’attenzione degli addetti ai lavori sul suo talento.

La vera svolta è arrivata nel 2024. In dodici mesi Cinà è passato dalla posizione numero 1853 alla 521 del ranking mondiale, conquistando anche il primo titolo Itf della carriera a Buzau, in Romania. Un salto che gli ha aperto le porte dei tornei più importanti.

Nel marzo 2025 aveva ricevuto una wild card per partecipare al Masters 1000 di Miami, debuttando così nel circuito maggiore in uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione Atp.

Il 2026 è iniziato con le qualificazioni agli Australian Open. Dopo aver eliminato Lloyd Harris, il giovane italiano si era fermato al turno successivo contro Adolfo Vallejo. Nelle settimane successive ha affrontato una lunga serie di tornei Challenger in Asia, riuscendo a conquistare in India, a Pune, il primo titolo Challenger battendo in finale Felix Gill.

Prima dell’esordio vincente a Parigi, Cinà aveva già mostrato segnali incoraggianti nelle qualificazioni del Roland Garros, dove aveva superato Alexis Galarneau guadagnandosi l’accesso al tabellone principale.