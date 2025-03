Chi è Federico Cinà, il giovane talento italiano pronto all’esordio al Masters 1000 di Miami

Federico Cinà, 17enne tennista italiano, farà il suo debutto assoluto nel circuito ATP grazie a una wild card ricevuta per il Masters 1000 di Miami, in programma dal 16 al 30 marzo. L’assenza di Jannik Sinner lascia spazio a un altro azzurro nel prestigioso torneo della Florida, offrendo a Cinà un'occasione unica per confrontarsi con i migliori giocatori del mondo.

Nato a Palermo il 30 marzo 2007, Cinà è figlio di Francesco Cinà, storico allenatore di Roberta Vinci, e di Susanna Attili, ex tennista professionista. Ha iniziato a giocare fin da bambino e negli ultimi anni ha dimostrato una crescita costante. Nel 2023 ha raggiunto le semifinali agli US Open Juniores e gli ottavi di finale al Roland Garros e a Wimbledon, ottenendo risultati importanti nei tornei giovanili.

Nel 2024 ha conquistato i suoi primi titoli ITF, vincendo a Buzau, in Romania, e a Sharm El Sheikh. Lo scorso novembre ha ottenuto le prime vittorie nel circuito Challenger, arrivando fino ai quarti di finale a Matsuyama, in Giappone. Questi successi gli hanno permesso di salire nel ranking ATP, posizionandosi attualmente alla numero 557, con la prospettiva di entrare tra i primi 500 grazie agli ultimi risultati.

L’esordio a Miami rappresenta un traguardo significativo per il giovane talento italiano, che ora punta a farsi valere anche nel circuito maggiore.