Matteo Arnaldi sorprende al Roland Garros, il ranking ATP lo porta vicino alla top 15
Matteo Arnaldi vola in semifinale al Roland Garros e guadagna 70 posizioni nel ranking ATP. Il tennista ligure è già numero 34 del mondo e, con altri successi a Parigi, può avvicinarsi alla top 15 per la prima volta in carriera.
Il cammino di Matteo Arnaldi al Roland Garros sta cambiando in modo radicale la sua posizione nel tennis mondiale. Il giocatore azzurro, approdato alle semifinali del torneo parigino, ha compiuto un balzo impressionante nella classifica ATP dopo aver iniziato lo Slam francese da numero 104 del ranking.
Grazie ai risultati ottenuti sulla terra rossa di Parigi, Arnaldi è già salito fino alla 34ª posizione virtuale della graduatoria mondiale. Un progresso di 70 posti che rappresenta il miglior avanzamento della sua carriera e che potrebbe non essere ancora terminato.
In semifinale il ligure affronterà il connazionale Flavio Cobolli in un derby tutto italiano che mette in palio l'accesso alla finale del Roland Garros. Un eventuale successo consentirebbe ad Arnaldi di raggiungere quota 1.836 punti nel ranking ATP, con un ulteriore salto fino alla 24ª posizione mondiale.
Lo scenario più sorprendente riguarda però l'ipotesi di una vittoria finale nel torneo. Se riuscisse a conquistare il titolo sulla terra parigina, Arnaldi arriverebbe a 2.536 punti complessivi, entrando direttamente al 13° posto della classifica ATP.
Il torneo francese sta così offrendo al tennista italiano un'opportunità senza precedenti. Dopo aver iniziato la competizione fuori dalla top 100, Arnaldi si trova ora a pochi passi dall'élite del tennis mondiale e da un piazzamento che fino a poche settimane fa sembrava irraggiungibile.
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