I Cesaroni, Mediaset accelera il finale della serie dopo il calo degli ascolti su Canale 5

I Cesaroni rischiano la chiusura anticipata dopo il calo degli ascolti su Canale 5. Mediaset valuta un finale con doppio episodio il 1° giugno, mentre il debutto rapido su Netflix potrebbe cambiare il destino della serie.

Il ritorno de I Cesaroni potrebbe chiudersi prima del previsto. Dopo settimane segnate da ascolti in discesa, Mediaset starebbe valutando una nuova modifica alla programmazione della fiction di Canale 5. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, gli ultimi due episodi verrebbero trasmessi insieme nella serata del 1° giugno, anticipando così la conclusione della stagione.

La serie era partita con numeri molto alti al debutto del 13 aprile, quando aveva raccolto quasi 3 milioni e mezzo di spettatori e oltre il 22% di share. Dalla seconda settimana, però, il pubblico è diminuito rapidamente. Il 20 aprile gli spettatori sono scesi a poco più di 2,3 milioni, mentre gli episodi successivi hanno continuato a perdere terreno fino ad arrivare ai circa 2,1 milioni registrati il 18 maggio.

Per cercare di limitare il calo, nelle settimane precedenti Mediaset aveva già cambiato strategia scegliendo di trasmettere una sola puntata a settimana. La decisione era stata presa anche per evitare chiusure troppo tardive in seconda serata, una delle critiche più frequenti mosse dai telespettatori. Dopo quella modifica gli ascolti avevano mostrato un leggero recupero, ma senza risultati sufficienti a rilanciare davvero la fiction.

Il prossimo appuntamento resterà confermato per lunedì 25 maggio con un solo episodio. Poi potrebbe arrivare la chiusura accelerata con un’unica serata finale. Una scelta che permetterebbe a Canale 5 di liberare prima la prima serata e riorganizzare il palinsesto delle settimane successive.

Intanto resta aperta anche la questione legata a una possibile nuova stagione. Nelle ultime puntate molti spettatori avevano ipotizzato un ritorno di Eva, interpretata da Alessandra Mastronardi, nel caso di un secondo capitolo del sequel. Al momento, però, il futuro della serie appare incerto.

Dopo la conclusione televisiva, tutti gli episodi de I Cesaroni – Il ritorno dovrebbero arrivare rapidamente su Netflix. Una scelta insolita rispetto alle normali finestre tra tv e streaming, ma che potrebbe offrire alla fiction una nuova occasione per raggiungere il pubblico che non l’ha seguita in diretta.

Le precedenti stagioni della serie sono già presenti sulla piattaforma e Mediaset potrebbe puntare proprio sui dati dello streaming per valutare se proseguire o meno con nuovi episodi. Gli ascolti televisivi restano determinanti, ma il rendimento online potrebbe avere un peso decisivo nelle prossime settimane.