I Cesaroni, ascolti in calo e polemiche sull'orario tv: i fan chiedono di salvare la serie

I Cesaroni perdono pubblico per la messa in onda sempre più tarda. Dopo il ritorno atteso da 12 anni, gli ascolti della serie Mediaset continuano a scendere e i fan chiedono di seguire gli episodi in diretta per evitare la chiusura.

Il ritorno de I Cesaroni non sta ottenendo i risultati sperati sul fronte degli ascolti. Dopo anni di attesa, la storica fiction ambientata alla Garbatella si trova a fare i conti con dati in progressivo calo e con le proteste dei telespettatori, convinti che il problema principale sia l’orario di messa in onda.

Sui social network, i fan della serie hanno lanciato un appello rivolto al pubblico per seguire le puntate in diretta. Secondo molti utenti, proprio gli ascolti delle prossime settimane saranno decisivi per capire se Mediaset sceglierà di proseguire con una nuova stagione oppure interrompere il progetto dopo questo ritorno.

Nel mirino è finita soprattutto la programmazione serale. Gli spettatori contestano la durata dell’access prime time, che ritarda l’inizio della fiction fino a tarda sera. Nell’ultima puntata, ad esempio, La Ruota della Fortuna è terminata poco prima delle 22, spostando di fatto la serie in seconda serata.

I numeri registrati nelle ultime settimane mostrano una discesa costante. Il debutto del 13 aprile aveva raccolto 3 milioni e 486 mila spettatori con il 22,6% di share. Una settimana dopo il dato è sceso a 2 milioni e 301 mila spettatori con il 16,9%, per poi calare ancora il 27 aprile fino a 2 milioni e 140 mila spettatori e il 15,2% di share.

Per cercare di limitare la perdita di pubblico, Mediaset ha modificato la strategia dal 4 maggio, scegliendo di trasmettere un solo episodio a settimana. La decisione aveva portato inizialmente una lieve ripresa con 2 milioni e 730 mila spettatori, ma il trend negativo è tornato già nelle settimane successive.

L’11 maggio la fiction ha registrato 2 milioni e 470 mila spettatori con il 14,5% di share, mentre il 18 maggio il dato è ulteriormente sceso a 2 milioni e 164 mila spettatori e il 13% di share.

Nel frattempo, la concorrenza di Rai1 ha mantenuto risultati più solidi. La fiction Roberta Valente - Notaio in Sorrento, partita con dati molto simili a quelli de I Cesaroni, ha conservato ascolti stabili fino al finale, chiudendo con oltre 3 milioni e mezzo di spettatori nell’ultima puntata.

Le prossime tre serate del 25 maggio, 1 giugno e 8 giugno saranno decisive per il futuro della serie. I fan sperano che il pubblico possa tornare davanti alla televisione in diretta per evitare un nuovo stop alla famiglia più famosa della Garbatella.