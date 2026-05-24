Anna Tatangelo festeggia il battesimo di Beatrice, festa elegante tra dolci e palloncini rosa

Anna Tatangelo ha celebrato il battesimo della figlia Beatrice con una festa elegante dai toni rosa e bianchi. La cantante ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata insieme a Giacomo Buttaroni e ai familiari più vicini.

Giornata speciale per Anna Tatangelo, che il 23 maggio ha celebrato il battesimo della figlia Beatrice, nata lo scorso gennaio. La cantante è apparsa sorridente e serena durante la festa organizzata per l’occasione, condividendo sui social alcune immagini dell’evento insieme al compagno Giacomo Buttaroni.

Per il ricevimento, la coppia ha scelto un allestimento dai colori delicati, dominato da bianco e rosa. A catturare l’attenzione degli invitati è stata soprattutto la scenografica tavola dei dolci, curata nei minimi dettagli da un’organizzatrice di eventi scelta dalla cantante e dall’ex calciatore.

Al centro dello sweet table spiccava una torta a due piani decorata con pois rosa e un orsetto, affiancata da meringhe, biscotti di pasta frolla personalizzati con il nome della bambina e altri dessert preparati per gli ospiti. Attorno alla sala, una distesa di palloncini ha completato l’atmosfera della festa.

Accanto ad Anna Tatangelo e a Giacomo Buttaroni erano presenti amici e parenti più stretti. Tra gli invitati comparivano anche la sorella Silvia Tatangelo e altri familiari, tra cui Giuseppe e Maurizio. La cantante ha poi dedicato un messaggio di ringraziamento all’organizzatrice dell’evento, elogiandone la professionalità per la riuscita della giornata.