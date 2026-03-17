Francesco Totti festeggia Isabel con una festa speciale a Roma tra dedica e palloncini

Francesco Totti celebra i 10 anni della figlia Isabel con una festa a Roma organizzata insieme a Noemi Bocchi. L’evento si è svolto in un noto locale della capitale, con allestimenti rosa e un momento finale con palloncini lanciati in cielo.

Dieci candeline per Isabel Totti, figlia minore di Francesco Totti e Ilary Blasi. Per il compleanno del 10 marzo, l’ex capitano della Roma ha organizzato una festa nel weekend in uno dei suoi locali preferiti della capitale, coinvolgendo anche la compagna Noemi Bocchi.

La serata si è svolta al Rinaldi al Quirinale, a Roma, trasformato per l’occasione in un ambiente a tema rosa. Tavoli disposti a ferro di cavallo, palloncini e decorazioni luminose hanno fatto da cornice al momento, con la presenza anche della sorella Chanel.

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Durante i festeggiamenti, Totti ha voluto dedicare alla figlia la canzone «Sei la principessa di papà», accompagnando il gesto con un messaggio pubblicato sui social. Nelle immagini condivise, Isabel appare sorridente accanto al padre e a Noemi, circondata dagli addobbi della sala.

Nel post, l’ex numero 10 ha scritto parole affettuose per la figlia, parlando del suo sorriso e del legame che li unisce. Un messaggio diretto, rivolto alla bambina nel giorno del suo compleanno.

Dopo il taglio della torta e il rito delle candeline, la festa è proseguita all’esterno. Isabel ha preso parte al lancio dei palloncini nel cielo di Roma, gesto simbolico per esprimere un desiderio e chiudere la serata.