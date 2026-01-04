Anna Tatangelo diventa mamma bis: nata Beatrice, la seconda figlia della cantante
#AnnaTatangelo è diventata mamma per la seconda volta: è nata Beatrice, figlia della cantante e del compagno Giacomo Buttaroni. La nascita, avvenuta questa mattina a Roma, è stata comunicata pubblicamente all'inizio dell'estate.
Una nuova nascita illumina la vita di Anna Tatangelo. Nelle prime ore della mattina, in una struttura sanitaria della Capitale, è venuta al mondo Beatrice, la bambina avuta dal compagno Giacomo Buttaroni.
L’arrivo della piccola era stato reso pubblico all’inizio dell’estate, quando la cantante aveva scelto i social per condividere la notizia della gravidanza. Un annuncio intimo e personale, accompagnato da parole cariche di significato e da uno scatto in bianco e nero che mostrava il pancione.
Nel messaggio, Tatangelo aveva raccontato l’attesa come un passaggio importante della propria vita, parlando di un nuovo inizio e di un amore capace di dare risposte senza bisogno di spiegazioni.
Per l’artista originaria di Sora, che festeggerà il compleanno il prossimo 9 gennaio, si tratta della seconda esperienza di maternità. La cantante è già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio.
Con la nascita di Beatrice si apre un nuovo capitolo personale per Anna Tatangelo, che affianca alla carriera musicale un percorso familiare arricchito da questo recente evento.