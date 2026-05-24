Champions League, Milan e Roma davanti ma Como e Juventus sperano ancora negli incroci

Milan, Roma, Como e Juventus si giocano gli ultimi due posti Champions nell’ultima giornata di Serie A. Con quattro squadre racchiuse in due punti, gli incroci della classifica avulsa possono cambiare tutto fino all’ultimo minuto.

La corsa agli ultimi due posti per la prossima Champions League resta aperta fino agli ultimi 90 minuti di Serie A. Milan e Roma partono appaiate a quota 70 punti, mentre Como e Juventus inseguono a 68. Tutte le partite decisive si giocheranno in contemporanea domenica sera alle 20.45.

Il Milan affronta il Cagliari con la possibilità di chiudere il campionato senza dipendere completamente dagli altri risultati. I rossoneri hanno una differenza reti di +19 e negli arrivi a pari punti sarebbero penalizzati soltanto contro la Juventus, che li precederebbe grazie alla migliore differenza reti generale dopo l’equilibrio negli scontri diretti. Contro Roma e Como, invece, il Milan sarebbe avanti.

In caso di arrivo a tre squadre con Juventus e Roma, la classifica avulsa premierebbe i bianconeri davanti ai rossoneri e ai giallorossi. Se invece il pari coinvolgesse Milan, Roma e Como, la squadra milanese chiuderebbe davanti a tutte. Resta possibile anche uno scenario con quattro club a quota 71 punti, che vedrebbe il Milan primo nella mini classifica.

La Roma, impegnata sul campo del Verona, parte dalla stessa quota del Milan ma con una differenza reti migliore, pari a +26. I giallorossi però sono sfavoriti negli scontri diretti contro sia Milan sia Juventus. Anche contro il Como la situazione non aiuta la squadra capitolina, perché la differenza reti generale favorisce i lombardi.

Negli arrivi multipli la situazione della Roma resta complicata. Con Juventus e Milan a pari punti, i giallorossi sarebbero ultimi nel gruppo. In uno scenario con Milan e Como, invece, finirebbero secondi dietro ai rossoneri. Se tutte e quattro le squadre dovessero terminare alla pari, la Roma occuperebbe l’ultimo posto della classifica avulsa.

Il Como di Cesc Fabregas ospita la Cremonese e continua a inseguire una storica qualificazione europea. I lombardi hanno 68 punti e la migliore differenza reti tra le quattro squadre coinvolte, con un +33 che potrebbe diventare decisivo.

Negli scontri diretti il Como sarebbe davanti alla Juventus e alla Roma, mentre resterebbe dietro al Milan. In diverse combinazioni a tre squadre i lombardi avrebbero addirittura il primo posto nella classifica avulsa, soprattutto negli incroci con Juve e Roma oppure con Juve e Milan.

La Juventus si presenta all’ultima giornata con il derby contro il Torino. I bianconeri devono vincere e attendere passi falsi delle rivali. La squadra torinese ha una differenza reti di +27 e negli arrivi a pari punti sarebbe favorita contro Milan e Roma, ma non contro il Como.

Se Juventus, Milan e Roma dovessero chiudere insieme, la mini classifica premierebbe i bianconeri. Cambierebbe tutto invece con il coinvolgimento del Como, che negli incroci a tre squadre riuscirebbe spesso a precedere la squadra allenata da Tudor.

Esiste ancora anche la possibilità che tutte e quattro le squadre terminino il campionato a 71 punti. Lo scenario si concretizzerebbe con i pareggi di Milan e Roma e le vittorie di Como e Juventus. In quel caso la classifica avulsa qualificherebbe Milan e Como alla prossima Champions League, lasciando fuori Juventus e Roma.