Milan eliminato dalla Champions League: 1-1 contro il Feyenoord

Il Milan è stato eliminato dalla Champions League dopo un pareggio per 1-1 contro il Feyenoord al San Siro, che ha sancito una sconfitta complessiva di 2-1 nel doppio confronto.

La partita è iniziata positivamente per i rossoneri, con Santiago Giménez che ha segnato al primo minuto contro la sua ex squadra, pareggiando il risultato complessivo. Tuttavia, l'espulsione di Theo Hernández al 51° minuto per doppia ammonizione ha complicato la situazione per il Milan.

Al 73° minuto, Julián Carranza ha segnato di testa per il Feyenoord, garantendo il passaggio del turno per la squadra olandese. Al termine della partita, il difensore del Feyenoord Givairo Read è stato espulso dopo un alterco con alcuni giocatori del Milan. Con questa vittoria, il Feyenoord avanza agli ottavi di finale e affronterà l'Inter o l'Arsenal nel prossimo turno.

Milan-Feyenoord Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Il Milan affronta oggi, martedì 18 febbraio 2025, il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Champions League allo stadio San Siro. Dopo la sconfitta per 1-0 nell'andata a Rotterdam, i rossoneri devono vincere con almeno due gol di scarto per accedere agli ottavi di finale.

Bruges-Atalanta Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - L'Atalanta è pronta a scendere in campo per l'andata dei playoff di Champions League contro il Club Brugge. La partita si terrà oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 18:45, presso lo stadio Jan Breydel di Bruges. I nerazzurri, reduci da una convincente vittoria per 5-0 contro l'Hellas Verona in campionato, affrontano la squadra belga con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno.

Feyenoord-Milan Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Dopo la vittoria contro l'Empoli in campionato, il Milan si prepara per l'Europa. Oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, i rossoneri affrontano il Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League al Feyenoord Stadium di Rotterdam, con calcio d'inizio alle 21:00.