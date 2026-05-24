Roland Garros, Marta Kostyuk in lacrime dopo la vittoria Un missile vicino a casa dei miei genitori

Marta Kostyuk vince al Roland Garros dopo ore drammatiche per l’attacco vicino alla casa dei genitori in Ucraina. La tennista ha raccontato di aver pianto prima di scendere in campo a Parigi.

Marta Kostyuk ha superato il primo turno del Roland Garros battendo Oksana Selekhmeteva, ma il successo arrivato sulla terra rossa di Parigi è stato accompagnato da ore di forte tensione personale. La tennista ucraina ha spiegato di aver vissuto una mattinata difficile dopo aver saputo che un missile aveva colpito un edificio a circa cento metri dall’abitazione dei suoi genitori in Ucraina.

Al termine della partita, Kostyuk ha raccontato di aver affrontato uno dei momenti più complicati della sua carriera. L’atleta ha ammesso di non sapere in che modo sarebbe riuscita a gestire emotivamente la situazione prima di entrare in campo, spiegando di aver trascorso parte della mattinata in lacrime.

La giocatrice ucraina ha comunque trovato la forza di conquistare il passaggio al secondo turno del torneo parigino. Dopo il match, ha dedicato il risultato al suo Paese e alle persone coinvolte nella guerra, ribadendo che il suo pensiero era rivolto all’Ucraina e alla sua famiglia.

Kostyuk ha detto di sentirsi orgogliosa per la prestazione offerta a Parigi, definendo l’incontro uno dei più duri mai affrontati sotto il profilo mentale. La vittoria contro Selekhmeteva le permette ora di proseguire il cammino nello Slam francese.