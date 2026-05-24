Amazon a Torrazza Piemonte, uomo si dà fuoco nello stabilimento: è gravissimo

A Torrazza Piemonte un uomo si è dato fuoco nello stabilimento Amazon per cause ancora da accertare. È ricoverato al CTO di Torino con ustioni gravissime.

Un uomo si è dato fuoco nella notte all’interno dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, nel Torinese. I soccorritori del 118 sono arrivati rapidamente nel polo logistico e hanno trovato la vittima in condizioni critiche.

Per la gravità delle ustioni, è stato disposto il trasporto in elisoccorso al CTO di Torino. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato ustioni di terzo grado su circa il 65% del corpo ed è ricoverato in condizioni gravissime.

Amazon ha chiarito che la persona coinvolta non risulta essere un dipendente dell’azienda né un lavoratore collegato a ditte esterne operative nello stabilimento.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e cercano di chiarire le cause del gesto. Gli accertamenti proseguono all’interno dell’area del polo logistico.