Furto a Venezia nello stabilimento Prada di Dolo bottino da 400mila euro

Anna Spiotta | 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto a Venezia nello stabilimento Prada di Dolo dove una banda ha portato via centinaia di scarpe usando veicoli rubati per bloccare gli accessi. Il colpo è durato pochi minuti e ha fruttato merce di grande valore.

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Furto a Venezia nello stabilimento Prada di Dolo bottino da 400mila euro

Un colpo rapido e ben organizzato ha colpito lo stabilimento Prada di Arino di Dolo, in provincia di Venezia. All’alba, intorno alle 4, un gruppo di uomini è riuscito a entrare nella struttura e a portare via centinaia di paia di scarpe da donna pronte per la spedizione.

Secondo le prime ricostruzioni, la banda era composta da sette persone. I ladri hanno utilizzato un furgone rubato per sfondare il cancello d’ingresso e guadagnare accesso ai locali. L’azione è durata circa dieci minuti, il tempo sufficiente per caricare tra le 600 e le 700 paia di calzature.

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Il valore della merce sottratta è stato stimato in almeno 400mila euro. Si tratta di prodotti già pronti per essere distribuiti, il che fa pensare a un piano studiato nei dettagli e a una conoscenza precisa dei tempi e delle operazioni dello stabilimento.

Per ostacolare eventuali interventi delle forze dell’ordine, i responsabili hanno bloccato le vie di accesso all’area industriale utilizzando altri otto veicoli rubati nella zona. Una strategia che ha permesso loro di guadagnare minuti preziosi dopo l’attivazione dell’allarme.

I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e quelle del vicino casello autostradale dell’A4, nel tentativo di ricostruire i movimenti della banda e individuare i responsabili del furto.

Maxi furto da Prada commando porta via scarpe per centinaia di migliaia di euro

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