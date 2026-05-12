Mirano, uomo si dà fuoco dopo una lite in casa: morto nell'incendio dell'appartamento

Un uomo è morto a Vetrego di Mirano dopo essersi dato fuoco al termine di una lite con la moglie. I residenti del palazzo hanno raccontato di aver sentito un’esplosione prima dell’incendio che ha devastato l’appartamento.

Tragedia nella mattinata di oggi a Vetrego di Mirano, in provincia di Venezia, dove un uomo ha perso la vita dopo essersi dato fuoco all’interno dell’abitazione in cui viveva con la moglie. L’allarme è scattato intorno alle 9.30 in una palazzina di due piani al primo piano dello stabile.

Secondo le prime ricostruzioni, poco prima sarebbe scoppiata una violenta discussione con la compagna. Dopo il litigio, l’uomo avrebbe incendiato se stesso all’interno dell’appartamento. Alcuni residenti della zona hanno riferito di aver sentito anche un forte boato prima che le fiamme si propagassero nei locali.

Sul posto sono arrivati gli operatori del Suem 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. I soccorritori lo hanno trovato morto all’interno dell’abitazione, completamente devastata dall’incendio.

Per domare il rogo sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco, con circa venti operatori provenienti dai distaccamenti di Mira e Mestre, insieme ai volontari di Mirano. Le operazioni hanno riguardato anche la messa in sicurezza dell’edificio e lo smaltimento del fumo che aveva invaso gli appartamenti.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’uomo avrebbe tentato anche di appiccare il fuoco all’intera palazzina, senza però riuscirci. Non risultano altre persone ferite o coinvolte.

I carabinieri della stazione di Mirano e del nucleo investigativo stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo tutti i condomini sono stati fatti uscire dalle loro abitazioni per consentire le verifiche strutturali sull’immobile.