Grave Incidente al Lido di Venezia: Conducente in Terapia Intensiva

Un grave incidente stradale ha gettato nel terrore il Lido di Venezia nella notte di giovedì 21 settembre. Un uomo, al volante di una Citroen Saxo blu, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo e si è schiantato violentemente contro un albero. Questo drammatico incidente è avvenuto poco distante dall'ospedale San Camillo, lungo la strada che costeggia la laguna, tra via Malamocco e via Alberoni. Al momento, le condizioni del conducente sono estremamente gravi.

La dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato all'uscita dell'auto dalla strada non sono ancora chiare. Gli investigatori delle forze dell'ordine stanno attualmente conducendo un'indagine per stabilire quanto accaduto. Durante l'impatto, l'automobile si è completamente deformata, intrappolando il conducente tra le lamiere.

Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e, utilizzando attrezzi speciali come divaricatori idraulici e cesoie, sono riusciti a liberare il conducente. Le forze dell'ordine, compresi gli agenti di polizia locale e i carabinieri, sono giunti sul luogo dell'incidente per garantire la sicurezza e fornire assistenza.

L'incidente è stato così violento che è stato necessario l'intervento di un elicottero del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica per trasportare il ferito all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Attualmente, il conducente è ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni rimangono estremamente gravi. Presenta lesioni diffuse in varie parti del corpo e sta combattendo per la vita.

