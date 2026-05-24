Francesca Pascale rilancia gli investimenti immobiliari, nuovi progetti tra Toscana e Roma

Francesca Pascale investe il patrimonio lasciato da Silvio Berlusconi nel settore immobiliare e chiude definitivamente con Paola Turci. L’ex compagna del Cavaliere punta ora su ville, resort di lusso e attività politiche.

Francesca Pascale guarda avanti e archivia definitivamente il passato sentimentale con Paola Turci. In un’intervista al Corriere ha spiegato che la relazione con la cantante appartiene ormai a una fase conclusa della sua vita, senza voler aggiungere altro dopo le recenti dichiarazioni dell’artista sulla loro separazione.

A quarant’anni Pascale ha scelto di concentrarsi soprattutto sul lavoro e sui nuovi investimenti. Vive in Toscana, in una villa immersa nel verde insieme ai suoi cani, e negli ultimi anni ha ampliato le attività nel settore immobiliare tra Roma, Fregene e Fiesole.

L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha raccontato di aver iniziato a investire nel mattone circa cinque anni fa, utilizzando il patrimonio ricevuto in eredità. Ha spiegato di aver imparato molto proprio dall’ex presidente del Consiglio, seguendo i suggerimenti che lui le dava sugli investimenti immobiliari e sul mercato del lusso.

Tra i progetti già avviati ci sono strutture ricettive a Fiesole e Fregene, mentre in Toscana è in fase di sviluppo anche un grande resort di fascia alta. Pascale ha inoltre chiarito la situazione dell’immobile di Fontanella Borghese, nel centro di Roma, smentendo le indiscrezioni su un bed and breakfast mai decollato. Dopo una lunga e costosa ristrutturazione, la proprietà verrà destinata ad affitti di lunga durata rivolti a manager, imprenditori e politici.

Accanto agli affari immobiliari resta anche l’interesse per la politica. Pascale ha ribadito il legame con Forza Italia, pur criticando l’evoluzione recente del partito, che a suo giudizio avrebbe perso parte della sua identità liberale originaria.

Nei prossimi mesi presenterà inoltre a Montecitorio una proposta di legge contro l’omolesbotransfobia alternativa al ddl Zan. Pascale ha dichiarato di voler lavorare sui diritti civili all’interno dell’area moderata e conservatrice, escludendo però una candidatura personale.