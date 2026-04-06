Francesca Pascale racconta Berlusconi e il dopo tra verità personali e solitudine

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Francesca Pascale racconta la relazione con Berlusconi e le difficoltà dopo la rottura spiegando che tutto nacque da una sua iniziativa diretta e che la fine portò isolamento e depressione

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