Jannik Sinner in Sardegna, spunta la villa vista mare a Porto Rafael tra relax e investimenti immobiliari

Archiviata l’esperienza al Roland Garros, Jannik Sinner si sta concedendo alcuni giorni di riposo lontano dai campi da gioco. Il tennista altoatesino, impegnato nel recupero dopo i recenti impegni agonistici e gli accertamenti medici seguiti al malore accusato a Parigi, ha scelto la Sardegna come meta per una breve vacanza prima di tornare ad allenarsi in vista di Wimbledon.

Durante il soggiorno sull’isola, il numero uno del ranking mondiale sarebbe stato avvistato nella zona della Gallura, dove avrebbe visitato diverse residenze di pregio. Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, l’attenzione del campione azzurro si sarebbe concentrata su una villa situata a Porto Rafael, rinomata località affacciata sul mare nel territorio di Palau.

La proprietà si trova in una delle aree più esclusive del nord Sardegna, celebre per le sue abitazioni panoramiche e per la vicinanza alla Costa Smeralda. La zona offre scorci sul mare e accesso privilegiato ad alcune delle località più apprezzate dell’arcipelago.

Nei giorni trascorsi sull’isola, Sinner avrebbe inoltre approfittato del tempo libero per una gita in barca tra le isole de La Maddalena. Nonostante la ricerca di riservatezza, la sua presenza non è passata inosservata e diversi appassionati sono riusciti a incontrarlo per una foto o un autografo.

L’eventuale acquisto della villa andrebbe ad ampliare il patrimonio immobiliare del tennista. Negli ultimi anni Sinner ha già investito nel mercato italiano, acquistando due appartamenti a Milano attraverso una delle società che amministrano le sue attività economiche.

Pur mantenendo un forte legame con l’Alto Adige, tra San Candido e Sesto Pusteria dove risiede ancora la famiglia, il campione vive da tempo nel Principato di Monaco. Montecarlo continua a essere la base scelta da molti sportivi professionisti grazie alla posizione strategica e ai collegamenti con le principali destinazioni internazionali.