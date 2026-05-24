Alfio Russo trionfa a Dalla strada al palco, il sassofonista 14enne conquista Rai 1

Alfio Russo ha vinto Dalla strada al palco special grazie all’esibizione al sax che ha conquistato il pubblico di Rai 1. Il 14enne di Adrano ha ricevuto 10mila euro in gettoni d’oro e ha dedicato il successo alla famiglia.

Il pubblico di Rai 1 ha scelto Alfio Russo come vincitore di Dalla strada al palco special. Il giovane sassofonista di 14 anni, nato ad Adrano in provincia di Catania, si è imposto nella finale del people show condotto da Carlo Conti, superando gli altri artisti arrivati all’ultima puntata.

Con la sua esibizione al sax, il musicista siciliano ha ottenuto il primo posto e il premio finale da 10mila euro in gettoni d’oro. Sul podio anche il Duo Moon, formato dagli acrobati Mirko e Veronica di Treia, e la cantante lirica Radmila Novozheeva, originaria della Siberia ma residente a Cesena.

Dopo la proclamazione, Alfio Russo ha condiviso sui social alcuni momenti dei festeggiamenti, pubblicando una foto con una torta dedicata al programma e il video dell’annuncio della vittoria. Nel lungo messaggio scritto ai follower, il 14enne ha raccontato tutta la sua emozione per il risultato raggiunto.

Il giovane artista ha ringraziato in particolare la sua famiglia e il pubblico che lo ha sostenuto durante il percorso televisivo. «È un sogno che si realizza», ha scritto il sassofonista, spiegando di considerare il successo come una vittoria condivisa con chi lo ha sempre incoraggiato a credere nella musica.

Nel corso dell’esperienza televisiva, Alfio Russo ha avuto anche la possibilità di esibirsi insieme a ospiti internazionali. Tra i ringraziamenti pubblicati dopo la finale, il giovane musicista ha dedicato un pensiero speciale a Lou Bega, con cui ha condiviso il palco durante una delle serate del programma.