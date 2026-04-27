Carlo Conti sposta Dalla strada al palco al sabato sera e sfida Amici dopo il cambio Rai

Carlo Conti cambia la programmazione e sposta Dalla strada al palco al sabato per evitare la sovrapposizione con il Concertone del Primo Maggio, portando il programma a sfidare Amici in prima serata.

Il palinsesto di Rai1 cambia all’ultimo momento e a deciderlo è Carlo Conti. Il conduttore ha annunciato in radio che Dalla strada al palco non andrà in onda il venerdì, come previsto, ma sarà trasmesso eccezionalmente sabato sera.

La scelta nasce dalla volontà della Rai di non dividere il pubblico nel giorno del Primo Maggio, quando su Rai3 va in scena il tradizionale Concertone. Per evitare una sovrapposizione interna tra programmi, l’azienda ha preferito spostare lo show, liberando il venerdì e puntando su una collocazione diversa.

Il cambio di programma porta però a una conseguenza immediata. Il 2 maggio Dalla strada al palco, con Conti affiancato da Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero, si troverà in diretta concorrenza con il serale di Amici, uno degli appuntamenti più seguiti della stagione televisiva.

Lo spostamento incide anche sulla programmazione degli speciali legati al Festival. Milleunacover Sanremo, inizialmente previsto nei giorni precedenti, slitta e dovrebbe andare in onda il 9 maggio, modificando così la sequenza degli eventi pensati per celebrare i brani storici della kermesse.

Dalla strada al palco prende quindi il posto lasciato libero dopo la chiusura di Canzonissima, il programma guidato da Milly Carlucci conclusosi il 25 aprile. Il ritorno dello storico titolo ha raccolto risultati discreti ma senza picchi particolari, pur assicurando una presenza stabile nel palinsesto.

Per il talent dedicato agli artisti di strada, nato da un’idea dello stesso Conti e già proposto con successo in passato, la sfida del sabato rappresenta un passaggio decisivo. La nuova edizione, rinnovata nella formula e nella composizione della giuria, dovrà misurarsi con una delle serate più competitive della settimana televisiva.