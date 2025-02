Selma Ezzine trionfa a 'Dalla Strada al Palco' 2025

Selma Ezzine, 20 anni, originaria di San Giorgio del Sannio (Benevento), ha vinto la quarta edizione di 'Dalla Strada al Palco', il talent show di Rai 1 condotto da Nek e Bianca Guaccero. Nella finale del 7 febbraio 2025, Selma ha ottenuto 841 punti, superando la pianista Denisa Cartasu, seconda classificata con 801 punti.

Durante la serata, Selma si è esibita in un duetto con BigMama, interpretando 'Lady Marmalade'. La sua performance ha impressionato sia il pubblico che i giudici, tra cui Luca Argentero, Ema Stokholma e Massimo Lopez.

Selma, di origini marocchine, ha frequentato il liceo musicale e successivamente si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. Tuttavia, la passione per la musica l'ha portata a esibirsi nelle piazze di Benevento e in eventi come matrimoni.

Con la vittoria, Selma si aggiudica il titolo di 'Artista di strada dell'anno' e un montepremi di 10.000 euro in gettoni d'oro.