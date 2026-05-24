Che tempo che fa, Christine Lagarde ospite da Fabio Fazio nella puntata del 24 maggio

Fabio Fazio ospita Christine Lagarde nella puntata del 24 maggio di Che tempo che fa. La presidente della Bce sarà tra i protagonisti della serata sul Nove insieme a ospiti del cinema, della cultura e dell’informazione.

Nuovo appuntamento in diretta questa sera, domenica 24 maggio, con Che tempo che fa sul Nove. Fabio Fazio guiderà la trasmissione a partire dalle 19.30 insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Tra gli ospiti più attesi della serata ci sarà Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea. Per la dirigente francese si tratta di una presenza televisiva in esclusiva. Lagarde è alla guida della Bce dal novembre 2019, incarico assunto dopo la conclusione del mandato di Mario Draghi. In precedenza aveva diretto il Fondo Monetario Internazionale ed era stata ministra dell’Economia in Francia.

Nel corso della puntata spazio anche a Gino Cecchettin e Barbara Poggio, docente di sociologia del lavoro e prorettrice dell’università di Trento. Poggio fa parte del comitato scientifico della fondazione dedicata a Giulia Cecchettin.

Tra i protagonisti del mondo dello spettacolo arriveranno Leonardo Pieraccioni, che ha celebrato i trent’anni del film “Il Ciclone”, e Lino Guanciale, presto al cinema con “Innamorarsi e altre pessime idee” diretto da Simone Aleandri.

Ospite anche lo scrittore israeliano David Grossman, autore premiato con il Man Booker International Prize e il Premio Israele per la letteratura. Nelle librerie è disponibile il doppio Meridiano Mondadori dedicato alle sue opere.

Durante la serata interverranno inoltre l’economista Carlo Cottarelli, Massimo Giannini, Cecilia Sala, l’inviato di Avvenire Nello Scavo, Michele Serra e Roberto Burioni, docente di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele.

Nella parte finale tornerà “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Filippa Lagerbäck, Elio, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Paolo Rossi, Giovanni Esposito, Diego Abatantuono, Nino Frassica, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.