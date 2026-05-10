Che tempo che fa, Sofia Goggia e Federica Pellegrini ospiti da Fabio Fazio il 10 maggio

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Fabio Fazio apre la puntata del 10 maggio di Che tempo che fa con Sofia Goggia e Federica Pellegrini. In studio anche Giorgia e numerosi ospiti tra musica, attualità e spettacolo.

Che tempo che fa, Sofia Goggia e Federica Pellegrini ospiti da Fabio Fazio il 10 maggio

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Nuovo appuntamento con Che tempo che fa questa sera, domenica 10 maggio, in diretta sul NOVE dalle 19.30. Fabio Fazio guiderà la trasmissione insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck con una puntata ricca di volti noti dello sport, della musica e dell’informazione. Tra le protagoniste della serata ci saranno Sofia Goggia e Federica Pellegrini. La sciatrice bergamasca arriva in studio dopo una stagione che l’ha vista conquistare la Coppa del Mondo di Super G e il bronzo nella discesa libera a Milano Cortina 2026. Nel corso della carriera ha collezionato tre medaglie olimpiche, due mondiali e numerosi successi in Coppa del Mondo. Spazio anche a Federica Pellegrini, entrata nel 2025 nella Hall of Fame del nuoto internazionale. L’ex campionessa azzurra vanta 58 medaglie internazionali, tra cui un oro e un argento olimpico, oltre a undici record del mondo stabiliti durante la sua carriera. La musica sarà rappresentata da Giorgia, pronta a tornare dal vivo con il tour estivo “G – SUMMER” e con una serie di concerti nei palazzetti prevista per l’autunno. L’artista porterà in trasmissione anche il successo del suo ultimo album “G”, certificato disco d’oro. Nel corso della puntata interverranno anche Mara Maionchi, Orietta Berti e Concita De Gregorio, che presenterà il libro “La cura”, disponibile anche in formato audio con il titolo “Le parole della cura”. Previsti inoltre gli interventi di Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Marco Damilano, Cecilia Sala, Michele Serra e del virologo Roberto Burioni. In chiusura tornerà “Che tempo che fa – il Tavolo” con numerosi ospiti. Tra questi Yèman Crippa, primo atleta italiano a vincere la maratona di Parigi, Francesco Gabbani con il nuovo singolo “Summer Funk” e Mara Venier, protagonista dello speciale di “Dalla strada al palco”. Alla parte finale della serata prenderanno parte anche Diego Abatantuono, Giovanni Esposito, Suor Myriam D’Agostino, Nino Frassica, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Giucas Casella, Orietta Berti, Mara Maionchi e Gigi Marzullo.

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