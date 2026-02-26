Demi Moore ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio

Demi Moore sarà ospite di Che tempo che fa su invito di Fabio Fazio, che ha annunciato la presenza con un video sui social. L’attrice, candidata agli Oscar per The Substance, tornerà in tv domenica sera sul Nove.

Demi Moore arriverà negli studi di Che tempo che fa nella puntata di domenica alle 19.30 sul Nove, disponibile anche in streaming su Discovery+. L’annuncio è arrivato direttamente da Fabio Fazio, che su Instagram ha pubblicato un breve video con alcune scene dei film più celebri dell’attrice.

Nel post, il conduttore ha definito Moore una diva dal fascino intramontabile, anticipando così l’incontro in studio. L’ospitata segna un ritorno televisivo molto atteso per una delle figure più note del cinema americano.

Lo scorso anno l’attrice è stata candidata agli Oscar per The Substance, confermando una carriera lunga oltre quarant’anni. Nel corso del tempo ha costruito una filmografia ricca di titoli che hanno segnato il pubblico.

Tra i suoi lavori più conosciuti ci sono Ghost, Soldato Jane, Proposta indecente e Codice d’onore, pellicole che hanno contribuito a consolidare il suo nome a Hollywood e a livello internazionale.