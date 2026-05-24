Roland Garros al via, Djokovic debutta in serata e gli azzurri cercano spazio a Parigi

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Roland Garros al via con Djokovic contro Mpetshi Perricard e sette italiani subito in campo a Parigi. Sonego, Bellucci e Bronzetti aprono il torneo sulla terra rossa con sfide delicate già dal primo turno.

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Parte oggi il Roland Garros, secondo torneo Slam della stagione, con una giornata subito ricca di incontri di alto livello sui campi di Parigi. Il debutto più atteso è quello di Novak Djokovic, impegnato in serata contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard sul Philippe-Chatrier. Il serbo, ex numero uno del ranking Atp, scenderà in campo non prima delle 20.15 sul centrale, dove il programma inizierà alle 12 con Belinda Bencic contro Sinja Kraus. A seguire Alexander Zverev affronterà Benjamin Bonzi, mentre Mirra Andreeva sfiderà Fiona Ferro. Molti gli italiani impegnati già nella prima giornata del torneo. Lorenzo Sonego giocherà sul Court 14 contro il francese Pierre-Hugues Herbert, reduce dalle qualificazioni. Mattia Bellucci sarà invece opposto a Quentin Halys sul Court 7. Nel tabellone femminile spazio a Lucia Bronzetti, che sul Court 6 affronterà Marie Bouzkova, testa di serie numero 27. Sempre sullo stesso campo farà il suo esordio anche Federico Cinà contro il gigante statunitense Reilly Opelka. Sul Suzanne-Lenglen toccherà a Karen Khachanov, Taylor Fritz e Barbora Krejcikova, mentre il Simonne-Mathieu ospiterà Marta Kostyuk e il giovane brasiliano Joao Fonseca. In programma anche il match tra Emma Raducanu e Solana Sierra sul Court 13. Le partite del torneo parigino saranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport. La copertura streaming sarà disponibile su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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