Gp del Canada, Russell firma la pole a Montreal davanti ad Antonelli e Norris

Russell conquista la pole in Canada con un giro all’ultimo tentativo e precede Antonelli. Mercedes domina le qualifiche a Montreal, mentre le Ferrari restano lontane dalle prime file.

George Russell partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Canada dopo aver chiuso le qualifiche con il miglior tempo in 1:12.578. Sul circuito di Montreal il pilota Mercedes ha trovato il giro decisivo negli ultimi minuti della sessione, superando il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli.

Per Russell si tratta della terza pole position consecutiva in Canada, un risultato arrivato al termine di una qualifica molto equilibrata. Antonelli aveva momentaneamente conquistato la vetta della classifica, prima di essere scavalcato dal britannico nel finale.

La seconda fila sarà occupata dalle due McLaren, con Lando Norris terzo davanti a Oscar Piastri. Più indietro invece le Ferrari, che non sono riuscite a inserirsi nella lotta per la pole. Lewis Hamilton scatterà dalla quinta posizione, mentre Charles Leclerc aprirà la quarta fila con l’ottavo tempo.

Max Verstappen non è andato oltre il sesto posto con la Red Bull, preceduto da Hamilton e davanti a Isack Hadjar. A completare la top ten ci sono Arvid Lindblad e Franco Colapinto.

Questa la griglia di partenza del Gran Premio del Canada:

1. George Russell (Mercedes)2. Kimi Antonelli (Mercedes)3. Lando Norris (McLaren)4. Oscar Piastri (McLaren)5. Lewis Hamilton (Ferrari)6. Max Verstappen (Red Bull)7. Isack Hadjar (Red Bull)8. Charles Leclerc (Ferrari)9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)10. Franco Colapinto (Alpine)

Undicesima posizione per Nico Hulkenberg davanti a Liam Lawson e Gabriel Bortoleto. Più staccati Pierre Gasly, Carlos Sainz, Oliver Bearman ed Esteban Ocon.

Nelle ultime posizioni scatteranno Alexander Albon, Fernando Alonso, Sergio Perez, Lance Stroll e Valtteri Bottas.