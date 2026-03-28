Antonelli in pole al Gp del Giappone davanti a Russell
Andrea Kimi Antonelli conquista la pole al Gp del Giappone grazie a un giro perfetto a Suzuka. Il giovane pilota Mercedes firma il miglior tempo e precede Russell, confermando il suo ottimo momento in qualifica.
Andrea Kimi Antonelli firma la pole position nel Gran Premio del Giappone, terza prova del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Suzuka, il pilota italiano della Mercedes ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo in 1'28''778, replicando quanto già fatto a Shanghai e centrando la seconda pole della sua carriera.
Alle sue spalle scatterà l’altra Mercedes di George Russell, staccato di 0.298 secondi. La prima fila è quindi tutta della scuderia tedesca, che conferma un ottimo passo sul tracciato giapponese.
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Dalla terza casella partirà la McLaren di Oscar Piastri, mentre in quarta posizione si piazza la Ferrari di Charles Leclerc, autore di un ultimo giro efficace che gli ha permesso di superare il campione del mondo in carica Lando Norris, quinto in griglia.
Terza fila per l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che scatterà davanti all’Alpine di Pierre Gasly. Più indietro la Red Bull con Isack Hadjar, ottavo, mentre sorprende in negativo Max Verstappen, escluso ancora una volta dal Q3 e fuori dalla top ten.
Completano le prime dieci posizioni Gabriel Bortoleto, nono, e il rookie Arvid Lindblad, decimo. Una griglia che promette equilibrio e possibili sorprese nella gara di Suzuka.