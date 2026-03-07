Gp Australia, Russell in pole con Mercedes davanti ad Antonelli

George Russell conquista la pole nel Gp d’Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota Mercedes firma il miglior tempo nelle qualifiche di Melbourne e scatterà davanti al compagno Kimi Antonelli.

George Russell apre la stagione 2026 di Formula 1 con la pole position nel Gran Premio d’Australia. Nelle qualifiche disputate il 7 marzo sul circuito di Melbourne il pilota britannico della Mercedes ferma il cronometro a 1’18’’518, ottenendo l’ottava pole della carriera e assicurandosi la prima casella in griglia per la gara di domenica 8 marzo.

Accanto a lui scatterà il compagno di squadra Kimi Antonelli, secondo con il tempo di 1’18’’811. La casa tedesca monopolizza così la prima fila della gara inaugurale del campionato.

La seconda fila si apre con la Red Bull del francese Isack Hadjar, autore del terzo tempo in 1’19’’303. Subito dietro la Ferrari di Charles Leclerc, quarto con 1’19’’327 e pronto a partire dalla seconda fila nella gara australiana.

Alle loro spalle si piazzano le due McLaren. In terza fila partiranno l’australiano Oscar Piastri, quinto davanti al pubblico di casa con 1’19’’380, e il britannico Lando Norris, campione del mondo in carica, sesto con 1’19’’475.

Settimo tempo per la Ferrari di Lewis Hamilton, che con 1’19’’478 scatterà dalla quarta fila. Al suo fianco la Racing Bulls di Liam Lawson. La top ten viene completata da Arvid Lindblad, sempre su Racing Bulls, e dall’Audi di Gabriel Bortoleto.

Qualifiche difficili invece per Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull finisce contro il muro già nel Q1 e non riesce a registrare alcun tempo valido. Per il campione del mondo la gara di Melbourne partirà quindi dalle ultime posizioni.

La griglia di partenza vede Russell e Antonelli davanti a tutti. In seconda fila Hadjar e Leclerc, seguiti da Piastri e Norris. Hamilton e Lawson aprono la quarta fila, mentre Lindblad e Bortoleto chiudono la top ten. Più indietro tra gli altri Nico Hülkenberg e Oliver Bearman in sesta fila, Fernando Alonso e Sergio Pérez in nona, con Verstappen ventesimo sulla griglia.