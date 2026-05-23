Enhanced Games a Las Vegas, via alle gare con doping consentito e premi fino a 1 milione

Le Enhanced Games debuttano a Las Vegas con atleti autorizzati a usare sostanze dopanti sotto controllo medico. La Wada accusa gli organizzatori di promuovere pratiche rischiose con effetti ancora poco conosciuti.

Las Vegas ospita la prima edizione degli Enhanced Games, competizione sportiva privata che permette agli atleti di assumere sostanze vietate nei circuiti tradizionali. L’evento si svolge al Resorts World e riunisce quaranta partecipanti tra nuoto, atletica leggera e sollevamento pesi davanti a circa 2.500 spettatori invitati.

Gli organizzatori presentano la manifestazione come una nuova frontiera dello sport ad alte prestazioni. Sul sito ufficiale si parla di innovazione, adrenalina e superamento dei limiti umani grazie all’utilizzo controllato di farmaci come testosterone, eritropoietina ed ormone della crescita. Tutto avviene con supervisione medica dichiarata.

Dietro il progetto ci sono investitori privati legati al mondo tecnologico statunitense e fondi vicini alle idee del transumanesimo. Il montepremi complessivo raggiunge i 25 milioni di dollari. Ogni gara mette in palio fino a 500 mila dollari, mentre chi dovesse battere un record mondiale riceverebbe un bonus da un milione.

Tra gli atleti coinvolti figurano anche nomi conosciuti del panorama olimpico come Benjamin Proud, Hunter Armstrong, Fred Kerley e Max McCusker. Alcuni fanno parte dell’Enhanced Performance Team, squadra che garantisce stipendio, preparazione atletica, assistenza medica e supporto nutrizionale.

Secondo i promotori, l’obiettivo è eliminare le restrizioni antidoping considerate obsolete e consentire agli sportivi di concentrarsi esclusivamente sulla prestazione. Una visione che si scontra frontalmente con quella della Wada, l’Agenzia mondiale antidoping.

L’organismo internazionale ha definito gli Enhanced Games “un concetto pericoloso e irresponsabile”. In una nota, la Wada sostiene che la manifestazione sfrutti gli atleti per promuovere farmaci proibiti e prodotti anti-età verso persone che potrebbero ignorarne i rischi reali.

L’agenzia ha ricordato che molte sostanze presenti nella lista proibita sono approvate per uso medico dalla Food and Drug Administration americana, ma questo non significa che possano essere utilizzate senza conseguenze sulla salute. Restano inoltre poco chiari gli effetti a lungo termine derivanti dalla combinazione di più sostanze dopanti.