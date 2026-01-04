Elisabetta Canalis tra feste a Las Vegas e outfit memorabili con Alvise Rigo

Elisabetta #Canalis ha trascorso le festività a Las Vegas con Alvise Rigo, condividendo momenti di svago e alcuni outfit sui social. La showgirl sarda si mantiene discreta, mostrando complicità con il suo accompagnatore.

Elisabetta Canalis ha inaugurato il 2026 negli Stati Uniti accanto ad Alvise Rigo, trascorrendo alcuni giorni festivi tra Las Vegas e momenti di svago documentati sui social. La showgirl sarda, lontana dai riflettori pur rimanendo sotto gli occhi dei follower, ha catturato l’attenzione per la complicità con il suo compagno e per i due look che ha sfoggiato durante il soggiorno.

Per il Capodanno a Las Vegas, Canalis ha optato per un maxidress bianco dal taglio elegante e sensuale, caratterizzato da una profonda scollatura sulla schiena e abbinato a slingback argentati, che ha esaltato la sua figura raffinata. Tra feste e brindisi, le immagini condivise mostrano la coppia affiatata e sorridente, intento a godersi le prime giornate dell’anno.

Nei momenti diurni dedicati all’attività fisica, la showgirl ha scelto un abbigliamento sportivo: breeches color oliva, una maglia tecnica nera con colletto rialzato e stivali da equitazione, perfetto per un pomeriggio trascorso all’aria aperta.

Canalis vive tra Stati Uniti e Italia con la figlia Skyler Eva, avuta dall’ex marito Brian Perri, e ha conosciuto Alvise Rigo sul set dello show “Physical: da 100 a 1”. Quello che inizialmente pareva un semplice flirt si è trasformato in un legame sempre più evidente anche sui social, con scatti di abbracci, colazioni insieme e auguri di compleanno pubblicati senza nascondersi.

Alvise Rigo, ex rugbista e oggi modello e attore, è diventato presenza costante nella vita di Canalis: la coppia, pur non rilasciando dichiarazioni ufficiali, appare serena e affiatata, testimoniando un rapporto in crescita tra momenti di festa e uscite più tranquille.